خبر في الجول - مكافأة مالية للاعبي إنبي بعد التعادل أمام الأهلي

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 16:23

كتب : عمرو نبيل

وعد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لاعبي الفريق بصرف مكافأة مالية بعد الأداء أمام الأهلي.

وتعادل إنبي مع الأهلي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي قد وعد اللاعبين بمكافأة مالية بعد التعادل أمام الأهلي.

وفرض إنبي التعادل على الأهلي للمرة الرابعة على التوالي في منافسات الدوري.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

