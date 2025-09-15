"حافلات مجانية لنقل الأعضاء".. ترتيبات من الأهلي استعدادا للجمعية العمومية

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 16:09

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

قررت إدارة النادي الأهلي توفير حافلات مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي بمدينة نصر والشيخ والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، لحضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها الجمعة.

ورفع مسئولو النادي الأهلي استعداداتهم، لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، المقرر لها يوم ‏الجمعة، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.‏

وأعلن الأهلي عن حزمة خدمات لاستقبال الأعضاء تتمثل في توفير حافلات مجانية ونقاط استعلام داخل مقر الجزيرة، ‏ويأتي ذلك ‏في إطار حرص النادي الأهلي على توفير أقصى ‏درجات التنظيم والراحة لأعضاء الجمعية العمومية في ذلك اليوم للمشاركة ‏في رسم مستقبل ‏النادي.‏

وكان محمود لخطيب قد ناشد الأعضاء للحضور والتصويت على التعديلات التي تمس ‏مستقبل النادي وأعلن حضوره على الرغم من قراراته الأخيرة، وتيسير إجراءات ‏التصويت لأعضاء الجمعية العمومية تم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف ‏قضائي ‏كامل على عملية التصويت‎‏.‏

وتتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود ‏الجوهرية التي من شأنها أن ‏ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها ‏الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية. وجاء ‏أبرز التعديلات كالتالي‎:‎

نقل الاختصاصات الإدارية: تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في ‏اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات ‏مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص ‏الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد‎.‎

تنظيم اعتماد الميزانية: وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، ‏حيث تفرض ضرورة تواجد ‏مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب ‏مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة‎.‎

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي: نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن ‏كان تابعًا للجنة الأولمبية ‏المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات ‏الرياضية‎.‎

وتأتي هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية ‏العمومية باعتبارها صاحبة السلطة ‏العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم ‏مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.‏

