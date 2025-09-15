بيلينجهام وكامافينجا ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 16:09
كتب : FilGoal
أصبح جود بيلينجهام نجم ريال مدريد قريبا من العودة إلى الملاعب أقرب من أي وقت مضى.
وأعلن نادي ريال مدريد في وقت سابق إجراء بيلينجهام عملية جراحية في الكتف.
وشارك بيلينجهام في تدريب ريال مدريد يوم الاثنين كاملا ليدخل قائمة المباراة المقبلة للفريق الملكي أمام مارسيليا.
كما دخل اسم إدواردو كامافينجا القائمة لأول مرة منذ أغسطس الماضي، بعد تعافيه من الإصابة.
ويستعد ريال مدريد لملاقاة مارسيليا في افتتاح مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
📋✅ قائمة اللاعبين لمواجهة دورتموند!
🆚 @OM_Arab pic.twitter.com/Y4t32iGW0B— ريال مدريد (@realmadridarab) September 15, 2025
وبات من المحتمل عودة جود بيلينجهام للمشاركة في المباريات بوقت مبكر عن الذي تم إعلانه في وقت سابق بسبب سرعة تعافيه من الإصابة.
وكان نهاية شهر أكتوبر المقبل موعدا مقررا لعودة بيلينجهام لخوض المباريات من جديد.
وكشفت صحيفة ماركا أن اللاعب يتعافى من الإصابة بشكل أسرع من المتوقع مما يجعل احتمالية عودته للملاعب بوقت مبكر عن المعلن سابقا.
بيلينجهام يعاني من الألم منذ فترة طويلة. يعود ذلك إلى إصابة تعرض لها عام 2023، وتحديدًا في مباراة ضد رايو فاليكانو في الخامس من نوفمبر 2023.
وكان من المقرر إجراء العملية في نهاية الموسم الماضي، ولكن مشاركة جود في بطولة يورو 2024 منعت ذلك.