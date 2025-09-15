الأهلي: اشتباه في إصابة إمام عاشور بنزلة معوية.. وحجزه 3 أيام بالمستشفى

تعرض إمام عاشور لاعب الأهلي لإصابة بآلام حادة في البطن أمس الأحد خلال مواجهة إنبي في الدوري.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وكان قد تم نقل إمام عاشور إلى المستشفى وحجزه بسبب شعوره بآلام حادة.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية".

وأضاف جاب الله "يخضع عاشور لفحوصات شاملة للتعرف على أسباب الآلام كما يتواجد بالمستشفى لمدة 3 أيام تحت الملاحظة الطبية".

ويتابع الجهاز الطبي بالأهلي حالة اللاعب منتظرا الاطمئنان على حالته وتحديد موقفه خلال الأيام المقبلة.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.