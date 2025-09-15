اتحاد الكرة: مصر تستضيف كأس العرب للشباب عام 2028

أعلن اتحاد الكرة استضافة مصر نسخة كأس العرب تحت 20 سنة عام 2028.

ووقع الاتحاد المصري بروتوكول تعاون مع نظيره العربي، لاستضافة نسخة 2028.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي عن توقيع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة بروتوكول بحضور جار الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، وحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ونائب رئيس الاتحاد العربي.

وتقام الجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة السعودية الرياض.

وسافر وفد من اتحاد الكرة، لحضور الجمعية العمومية، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة.

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لخوض كأس العالم للشباب في تشيلي.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.