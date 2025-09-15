اتحاد الكرة: مصر تستضيف كأس العرب للشباب عام 2028

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي - الاتحاد العربي

أعلن اتحاد الكرة استضافة مصر نسخة كأس العرب تحت 20 سنة عام 2028.

ووقع الاتحاد المصري بروتوكول تعاون مع نظيره العربي، لاستضافة نسخة 2028.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي عن توقيع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة بروتوكول بحضور جار الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، وحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ونائب رئيس الاتحاد العربي.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات إفريقيا للسيدات القسم الثاني ب - رغم الهزيمة.. اتحاد الكرة يعتبر النجوم فائزا على بنها اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش

وتقام الجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة السعودية الرياض.

وسافر وفد من اتحاد الكرة، لحضور الجمعية العمومية، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة.

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لخوض كأس العالم للشباب في تشيلي.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.

اتحاد الكرة الاتحاد العربي كأس العرب للشباب
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة خبر في الجول - الخطيب يصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة الشريعي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة إنبي خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي إنبي ومودي ناصر لتجديد تعاقده أبو ريدة يفوز بمنصب نائب أول لرئيس الاتحاد العربي بالتزكية بعد طلب الأهلي.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للقمة بعدما ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: فيشر بين ستة مرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ في الجول يكشف خطوة الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين والأندية المتأخرة.. وموقف أرض أكتوبر
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة 16 دقيقة | الدوري المصري
لويس إنريكي: شاهدت مباراة فريقي من المقصورة بسبب الرجبي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ألونسو: هناك شيء لم يتغير في كارباخال.. ومبابي أحد قادة الفريق 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الخطيب يصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة 55 دقيقة | الدوري المصري
الشريعي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة إنبي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي إنبي ومودي ناصر لتجديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
أبو ريدة يفوز بمنصب نائب أول لرئيس الاتحاد العربي بالتزكية ساعة | الوطن العربي
القسم الثاني ب - بسبب لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعتبر شباب طامية فائزا على ملوي ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله
/articles/513472/اتحاد-الكرة-مصر-تستضيف-كأس-العرب-للشباب-عام-2028