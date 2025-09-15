بايرن يفقد مدافعه أمام تشيلسي
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 15:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي بايرن ميونيخ غياب مدافعه رافاييل جيريرو عن الملاعب لفترة بعد تعرضه لإصابة في البطن.
وأفاد بايرن عبر موقعه "تعرض جيريرو لإصابة طفيفة في عضلات البطن خلال مباراة هامبورج".
وأضاف "بسبب هذه الإصابة، سيغيب اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 31 عامًا عن الملاعب مؤقتا".
ويستعد بايرن لملاقاة تشيلسي في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
وذلك بعدما سحق ضيفه هامبورج بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
حامل اللقب واصل حملة الدفاع بنجاح ساحق، بالفوز الثالث على التوالي من أول 3 جولات.
9 نقاط يتصدر بها بايرن ميونيخ جدول الترتيب، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن.
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية