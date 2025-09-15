بايرن يفقد مدافعه أمام تشيلسي

أعلن نادي بايرن ميونيخ غياب مدافعه رافاييل جيريرو عن الملاعب لفترة بعد تعرضه لإصابة في البطن.

وأفاد بايرن عبر موقعه "تعرض جيريرو لإصابة طفيفة في عضلات البطن خلال مباراة هامبورج".

وأضاف "بسبب هذه الإصابة، سيغيب اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 31 عامًا عن الملاعب مؤقتا".

ويستعد بايرن لملاقاة تشيلسي في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وذلك بعدما سحق ضيفه هامبورج بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

حامل اللقب واصل حملة الدفاع بنجاح ساحق، بالفوز الثالث على التوالي من أول 3 جولات.

9 نقاط يتصدر بها بايرن ميونيخ جدول الترتيب، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن.