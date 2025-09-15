فيفا يعلن تعديلا جديدا في أجندة فترات التوقف الدولي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم دمج فترتي التوقف الدولي بسبتمبر وأكتوبر 2026 في فترة واحدة مطولة.

وقرر فيفا دمج توقفي سبتمبر وأكتوبر لتستمر لمدة 3 أسابيع متواصلة.

ويشهد العام المقبل إقامة بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

ونشر فيفا عبر موقعه مواعيد الأجندة الدولية للعام المقبل، والتي شهدت تغييرا جديدا.

ستبدأ فترة التوقف الدولي المطولة يوم 21 سبتمبر 2026 وتستمر إلى 6 أكتوبر.

ويمكن لكل منتخب أن يلعب 4 مباريات خلال هذه الفترة.

وذلك على خلاف باقي فترات التوقفات الدولية التي يلعب فيها كل منتخب مباراتين فقط كحد أقصى.

ويستهدف فيفا منح المنتخبات فرصة أفضل لخوض مباريات أكثر في تجمع واحد.

وذكرت تقارير عديدة أن هذا التغيير سيستمر حتى عام 2030.