مصدر من الأهلي لـ في الجول: اجتماع بين يوسف ولجنة التخطيط بسبب سوء النتائج.. وطلب رسمي للخطيب

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 14:02

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - محمد يوسف - عماد النحاس

وجه محمد يوسف المدير الرياضي بالأهلي الدعوة للجنة التخطيط من أجل الاجتماع ضمن تداعيات استمرار نزيف النقاط في الدوري.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com "محمد يوسف بصفته المدير الرياضي دعا لاجتماع مع لجنة التخطيط بالأهلي في الثالثة من عصر اليوم الإثنين لبحث أمور فريق الكرة وسر سوء النتائج الفترة الأخيرة".

وأوضح "خاصة مع تغير وجهة النظر داخل النادي بضرورة سرعة إنهاء ملف المدرب الأجنبي".

وشدد "كما سيتم اتخاذ القرارات المناسبة التي قد تشمل توقيع عقوبات جديدة على اللاعبين".

واختتم المصدر تصريحاته "وتم التقدم بطلب رسمي لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بالعودة لممارسة مهام عمله خلال الفترة الحالية من أجل عودة استقرار الفريق".

وواصل الأهلي نزيف النقاط بتعادل جديد أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

الأهلي الدوري المصري
