الشيبي: نريد دخول التاريخ بالفوز أمام أهلي جدة.. وتواجد باريس في النهائي محفز لنا

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 13:58

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

يأمل محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، في تتويج فريقه بلاقب كأس آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وانتصر بيراميدز بنتيجة 3-0 ووصل لنهائي كأس القارات الـ 3 وسيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا.

وأوضح الشيبي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "أشكر جميع اللاعبين على الأداء الذي قدموه، كنا نعلم أن المباراة مهمة، دخلنا بقوة في المباراة وسجلنا هدف الافتتاح الذي مهد لنا طريق الانتصار، ثم استطعنا إضافة هدفين إضافيين في الشوط الثاني، وحققنا الفوز، ونأمل التوفيق في المباريات القادمة."

وعن مواجهة أهلي جدة المقبلة، رد الشيبي: "نثق بجميع لاعبينا، ولدينا لاعبين مميزين في فريقنا وأصحاب خبرة."

وأكمل "نعي صعوبة المباراة القادمة ضد الأهلي، وأهميتها، لكن سنلعب على قلب رجل واحد لتحقيق الفوز."

وأضاف "تعبنا كثيرًا حتى نصل لهذا المستوى، نعرف أهمية البطولة، ونريد دخول التاريخ بتحقيق اللقب والفوز أمام أهلي جدة."

وعن الاستمرار في البطولة ومواجهة بطل أوروبا: "تواجد باريس سان جيرمان في النهائي أمر محفز بالنسبة لنا لأنه فريق يملك لاعبين مميزين جدًا، والجميع يطمح بخوض مباريات كبيرة. لكن الأهم حاليًا أن نركز على مباراة الأهلي القادمة، وتحقيق الفوز فيها."

وسجل ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

من المقرر أن تقام المباراة يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة على منصة شاهد.

أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال الشيبي
