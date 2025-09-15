أكرد يغيب أمام ريال مدريد بسبب بروتوكول إصابات الرأس

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

نايف أكرد

من المتوقع أن يغيب المغربي نايف أكرد مدافع مارسيليا عن مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل مارسيليا ضيفا على ريال مدريد في افتتاح مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن نايف غاب عن تدريب مارسيليا صباح الاثنين، كما سيغيب عن لقاء الفريق الملكي.

وأضاف التقرير أن أكرد سيغيب أمام ريال مدريد بعد إصابته في الرأس خلال لقاء لوريان يوم الجمعة.

وينص البروتوكول الطبي على إراحة اللاعبين الذين يتعرضون لإصابات في الرأس لمدة 10 أيام.

وانضم المغربي إلى مارسيليا قادمًا من وست هام يونايتد في صفقة قيمتها 23 مليون يورو في آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية، وانتظر خوض مباراته الأولى بعد فترة التوقف الدولي.

وبدأ أكرد مشواره مع الفريق الفرنسي بشكل رائع، حين شارك كأساسي وسجل هدفا وخرج بشباك نظيفة في الفوز على لوريان 4-0.

