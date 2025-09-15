مالك الخلود: مؤمن بتكرار تجربة الأهلي المصري بعد مشاهدة اكتساحه لاتحاد جدة بنجومه

يؤمن الأمريكي بن هاربورج مالك نادي الخلود السعودي بإمكانية تكرار تجربة الأهلي المصري مع فريقه بالدوري السعودي.

وتحدث بن هاربورج عن مشاهدته لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية منذ سنوات واكتساح الأهلي للفريق السعودي رغم امتلاكه لكريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وعدد من النجوم.

وقال بن هاربورج مالك نادي الخلود خلال بودكاست: "حضرت كأس العالم للأندية في جدة منذ بضع سنوات، وشاهدت بنفسي الأهلي المصري وهو يمتلك ميزانية مشابهة لنادي الخلود، يكتسح اتحاد جدة على ملعبه رغم وجو بنزيمة وأسماء كبيرة في الملعب".

وشدد بن هاربورج "لذلك أنا مؤمن بإمكانية تكرار تلك التجربة مع الخلود".

وكان الأهلي قد تغلب على اتحاد جدة وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف الأهلي كل من علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، بينما سجل كريم بنزيمة هدف اتحاد جدة.

وتغلب الأهلي وقتها على اتحاد جدة بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

ويعتبر نادي الخلود أول ناد سعودي يتم خصخصته وبيعه لمستثمر أجنبي بعد استحواذ الأمريكي بن هاربورج عليه.

وخسر الخلود أول جولتين في الدوري السعودي أمام كل من الاتفاق والنصر على الترتيب.

