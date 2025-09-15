مبابي: أسجل الكثير من الأهداف ضد مارسيليا

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 13:07

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

ينتظر كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد مواجهة مارسيليا الفرنسي في افتتاحية مباريات فريقه بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مبابي قال في تصريحات لـ قناة TF1: "أسجل الكثير من الأهداف ضد مارسيليا".

ويواجه ريال مدريد منافسه مارسيليا العاشرة مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يتلق مبابي أي خسارة أمام مارسيليا طوال مسيرته سواء مع نادي موناكو أو بعد الانتقال إلى باريس سان جيرمان، إذا حقق 14 فوزًا وتعادلين، مسجلا 10 أهداف في مرماهم (9 مع باريس سان جيرمان، وهدف واحد مع موناكو).

وساهم مبابي في فوز فريقه أمام ريال سوسيداد 2-1 يوم السبت في الدوري الإسباني.

وأكمل ثاني الهدافين التاريخيين لفرنسا: "من الرائع مواجهة الفرق الفرنسية مجددًا، كما أننا نلعب في برنابيو، ستكون مباراة ممتعة، فقد مر وقت طويل منذ آخر مشاركة لهم في دوري أبطال أوروبا ".

وأتم مبابي "سيكون من الرائع اللعب ضدهم مرة أخرى، وآمل أن يعيد ذلك بعض الذكريات القديمة الجميلة".

ويلعب ريال مدريد في مرحلة الدوري 8 مواجهات أمام مارسيليا، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وموناكو على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يخرج لمواجهة ليفربول، وبنفيكا، وأولمبياكوس، وكايرات ألماتي.

