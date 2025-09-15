إنفانتينو يهنيء بيراميدز بعد التأهل لمواجهة أهلي جدة على كأس القارات الثلاث

توجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتهنئة لنادي بيراميدز عقب التغلب على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس إنتركونتيننتال.

وانتصر بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليواجه أهلي جدة على كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وكتب إنفانتينو عبر حساباته الرسمية: "أهنيء نادي بيراميدز على انتصاره في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال والتأهل لمواجهة أهلي جدة في السعودية على كأس القارات الثلاث".

وتابع "نشكر نادي أوكلاند على خوض مباراة جيدة، ومرة أخرى نجمع الناس من أماكن مختلفة في العالم معا".

وسجل ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

من المقرر أن تقام المباراة بين بيراميدز وأهلي جدة يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

الفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

وتقام الأدوار النهائية في ديسمبر بدولة قطر.