ماني: نستهدف التتويج بلقب الدوري السعودي

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

رونالدو - ماني - النصر ضد الرائد

شدد ساديو ماني مهاجم النصر على أن فريقه يستهدف التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد بدايته الجيدة.

وانتصر النصر على الخلود بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري السعودي ليحقق انتصاره الثاني في مباراتين.

وقال ماني لشبكة ثمانية : "الشوط الأول أمام الخلود لم يكن سهلا، والوضع كان معقدا، لكننا كنا واثقين من التسجيل".

وأضاف السنغالي "لقد خلقنا العديد من الفرص قبل الاستراحة".

وأكمل "لم نتوقف عن الضغط على فريق الخلود حتى نجحنا في تسجيل هدفين، وحققنا فوزا مستحقا".

وواصل "إذا سارت الأمور بشكل جيد حتى النهاية، فهذا الموسم سيكون مختلفا، لأننا نستهدف التتويج بالدوري".

وأتم "الوصول للقب الدوري لن يكون سهلا، لأننا بحاجة للفوز بمثل هذه المباريات والاستمرار في تحقيق الانتصارات حتى النهاية".

وبذلك يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الخليج واتحاد جدة.

النصر سجل 7 أهداف ولم يلتقَ أي هدف، بينما سجل الخليج 7 وتلقى 1.

أما اتحاد جدة حامل اللقب فسجل 9 ولكن تلقى 4.

