كرة طائرة - بعد الفوز على إيران.. موعد مباراة مصر ضد الفلبين في بطولة العالم والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة لخوض الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة في الفلبين.

ويلعب الفراعنة أمام البلد المستضيف في الجولة الثانية، وذلك بعد التغلب على إيران في الجولة الافتتاحية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الفلبين وإيران وتونس.

وتغلب منتخب مصر على إيران بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الجولة الافتتاحية.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي المقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

موعد مباراة مصر ضد الفلبين والقناة الناقلة

يلعب منتخب مصر ضد الفلبين غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة العالم.

وتقام المباراة الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

نظام البطولة

تستضيف الفلبين بطولة العالم لرجال الطائرة في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى وتم تقسيمهم على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.