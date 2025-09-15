بعد هروب لودي.. الهلال يحاول إقناع ماركوس ليوناردو بالبقاء

سارعت إدارة الهلال إلى الاجتماع مع البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق بحضور ممثله القانوني لإقناعه بالاستمرار مع النادي، بعد أزمة هروب مواطنه رينان لودي لاعب الفريق.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال حاولت خلال الاجتماع إقناع ليوناردو بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، دون قيد اسمه في بقية بطولات الموسم الرياضي.

وأضاف التقرير أن المهاجم البرازيلي أبدى تجاوبًا مع طلب الإدارة الزرقاء شريطة النظر في أمر إعادة تسجيله من جديد في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واستهدف الاجتماع تجنب أي مشكلة قد تطرأ بين الطرفين، وذلك بعد ساعات من مغادرة مواطنه رينان لودي وطلب فسخ عقده مع النادي الأزرق على الرغم من استمرار عقده حتى يونيو 2027.

يشار إلى أن البرازيلي ليوناردو ضمن قائمة الأزرق في دوري ابطال آسيا للنخبة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعبين المنضمين إلى المعسكر استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري.

وتلقى نادي الهلال السعودي إخطارا من ممثل رينان لودي ظهير أيسر الفريق بفسخ تعاقده مع النادي.

ويرتبط لودي بتعاقد مع الهلال حتى صيف 2027 بعد انضمامه في يناير 2024.

ويأتي ذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الهلال واستبعاده من قائمة الفريق المحلية.

ونشر لودي بيانا عبر حسابه الرسمي يكشف رحيله عن الفريق وفسخ تعاقده مع الهلال من أجل رغبته في استمرار لعب كرة القدم.

وكشف لودي في بيانه "انضممت إلى أكبر ناد في آسيا بيناير 2024 وشعرت بفخر كبير وقاتلت من أجل أهداف النادي وحققت 4 ألقاب مع الفريق".

وتابع "بدأت الموسم الجاري بدافع قوي لتحقيق المزيد من البطولات للنادي لكن بعد فترة الإعداد فوجئت بأنني لن أتمكن من المشاركة في الدوري وتقتصر مشاركتي على عدد محدود جدا من المباريات في بطولة آسيا".

واختتم لودي تصريحاته "مازالت لدي الكثير من الأحلام في كرة القدم، ولم أتلق ردا من النادي بشأن التوصل لحل لأكون متاحا في المباريات لذلك لجأت للجانب القانوني وتم إخباري أنه لا يمكن حرماني من ممارسة اللعبة".

وسبق وأن لعب لودي لأندية أتلتيكو مدريد ومارسيليا.

وانضم اللاعب إلى الهلال قادما من مارسيليا في يناير 2024 مقابل 23 مليون يورو.

صاحب الـ27 عاما كان قد شارك في 5 مباريات مع الهلال بكأس العالم للأندية.