مدرب النصر: نبني فريقا يستطيع المنافسة على الألقاب.. وأخاف من فترات التوقف الدولي

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

النصر السعودي

أكد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أنه يبني الآن فريقًا يستطيع منافسة 4 فرق أخرى على الألقاب.

وانتصر النصر على الخلود بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "نحن الآن نبني فريقًا ليستطيع منافسة الهلال والأهلي والاتحاد والقادسية".

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في افتتاحية دوري أبطال آسيا خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع فيشر لتولي قيادة الفريق منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في تشيلي استعدادا لمنافسات كأس العالم أسامة جلال: ركزنا منذ البداية ضد أوكلاند.. ومروان حمدي: نأمل الوصول لأبعد مرحلة في إنتركونتينيتال

وأضاف "تفكيري دائمًا في التنظيم الدفاعي، أنا الآن أعمل على تنظيم دفاعات النصر".

وأكمل "أشركت الحارس راغد النجار كان من أجل اللعب بثمانية أجانب".

وكشف جيسوس عن شعوره بالخوف من المباراة "كنت خائفًا لأن فترات التوقف الدولي تخيفني، انتصرنا وقدمنا أداءً جيدًا أمام فريق منظم ومحترم".

وشدد جيسوس على أهمية المؤازرة الجماهيرية للفريق وملء مدرجات الملعب وحاجة اللاعبين إلى هذا الدعم.

النصر جورجي جيسوس الخلود
نرشح لكم
مالك الخلود: مؤمن بتكرار تجربة الأهلي المصري بعد مشاهدة اكتساحه لاتحاد جدة بنجومه ماني: نستهدف التتويج بلقب الدوري السعودي بعد هروب لودي.. الهلال يحاول إقناع ماركوس ليوناردو بالبقاء شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة في افتتاحية دوري أبطال آسيا مواعيد مباريات الإثنين 15 سبتمبر 2025.. أربع مواجهات بدوري أبطال آسيا للنخبة بتوجيهات كريستيانو.. النصر يهزم الخلود وينقض على الصدارة كأس إنتركونتينينتال - موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة الشرق الأوسط: كانسيلو جاهز لصدام الهلال مع الدحيل
أخر الأخبار
تقرير: أموريم لا يزال يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون: سأساعد كيركيز قدر استطاعتي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مالك الخلود: مؤمن بتكرار تجربة الأهلي المصري بعد مشاهدة اكتساحه لاتحاد جدة بنجومه 23 دقيقة | الدوري المصري
مبابي: أسجل الكثير من الأهداف ضد مارسيليا 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: الفوز المتأخر في 4 مباريات؟ هذا يظهر عقلية الفريق 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنفانتينو يهنيء بيراميدز بعد التأهل لمواجهة أهلي جدة على كأس القارات الثلاث ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نقل إمام عاشور للمستشفى بسبب آلام المعدة قبل مواجهة إنبي ساعة | الدوري المصري
دوكو: أريد تقديم الأداء الذي يجعل جوارديولا يعتمد علي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513451/مدرب-النصر-نبني-فريقا-يستطيع-المنافسة-على-الألقاب-وأخاف-من-فترات-التوقف-الدولي