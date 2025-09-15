مدرب النصر: نبني فريقا يستطيع المنافسة على الألقاب.. وأخاف من فترات التوقف الدولي

أكد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أنه يبني الآن فريقًا يستطيع منافسة 4 فرق أخرى على الألقاب.

وانتصر النصر على الخلود بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "نحن الآن نبني فريقًا ليستطيع منافسة الهلال والأهلي والاتحاد والقادسية".

وأضاف "تفكيري دائمًا في التنظيم الدفاعي، أنا الآن أعمل على تنظيم دفاعات النصر".

وأكمل "أشركت الحارس راغد النجار كان من أجل اللعب بثمانية أجانب".

وكشف جيسوس عن شعوره بالخوف من المباراة "كنت خائفًا لأن فترات التوقف الدولي تخيفني، انتصرنا وقدمنا أداءً جيدًا أمام فريق منظم ومحترم".

وشدد جيسوس على أهمية المؤازرة الجماهيرية للفريق وملء مدرجات الملعب وحاجة اللاعبين إلى هذا الدعم.