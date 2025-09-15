منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في تشيلي استعدادا لمنافسات كأس العالم

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 10:17

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب

خاض منتخب مصر للشباب مرانه الأول في تشيلي استعدادا لمنافسات كأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.

وأدى منتخب الشباب تحت 20 سنة تدريبه الأول فى مدينة ريجوت خلال معسكره المغلق الذى انطلق اليوم استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم.

وجاء التدريب خفيفا طبقا لتوجيهات أسامة نبيه المدير الفني لفك العضلات ومقاومة الإجهاد بعدما قطع المنتخب رحلة طيران استغرقت نحو 36 ساعة من مطار القاهرة وصولا إلى مطار سانتياجو.

وتضمن المران مجموعة من التدريبات بدون كرة والجري حول الملعب تحت قيادة علاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب؛ وخاض اللاعبون فقرة من التدريبات البدنية فى صالة الألعاب البدنية تحت قيادة أحمد سامح المعد البدني وفى ختام التدريب أدى اللاعبون جلسات الاستشفاء.

وضمت القائمة 19 لاعباً بينهم 4 لاعبين محترفين في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا.

ولم تشهد القائمة تواجد الثنائي كريم أحمد لاعب ليفربول، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).

