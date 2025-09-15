مواعيد مباريات الإثنين 15 سبتمبر 2025.. أربع مواجهات بدوري أبطال آسيا للنخبة

تفتتح منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجديد بخوض 4 مواجهات اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يستضيف الشارقة الإماراتي فريق الغرافة القطري في الخامسة إلا ربع مساء، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 5.

بينما يحل اتحاد جدة ضيفا على الوحدة الإماراتي في تمام السابعة مساء وتذاع عبر نفس القناة.

أما السد القطري فيحل ضيفا على الشرطة العراقي في التاسعة والربع مساء وتذاع أيضا عبر قناة الكأس 5.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف أهلي جدة فريق ناساف كاراشي في التاسعة والربع مساء وتذاع عبر قناة الكأس 6.

وتستأنف باقي مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري غدا الثلاثاء.

الدوري الإسباني

تختتم مباريات الجولة الرابعة بمواجهة بين إسبانيول وريال مايوركا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة من مساء اليوم.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.