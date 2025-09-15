مؤتمر فليك: الملعب صغير ولكن.. وهذا سبب مشاركة روني بدلا من رافينيا

رفض هانزي فليك مدرب برشلونة تضخيم مسألة اللعب على ملعب صغير مثل يوهان كرويف لحين العودة إلى كامب نو.

وقال فليك بعد الفوز الكبير على فالنسيا 6-0: "سنلعب مهما كانت الظروف ولا أعذار، لكن حينما سنعود لكامب نو سيكون هذا رائعا للجميع".

وأضاف "أريد اللعب هناك، لكن علينا الانتظار فهذا ليس قرارنا. علينا أن نتقبل كل شيء ونلعب المباريات ونفوز بها".

أما عن غياب رافينيا عن التشكيل الذي قيل إنه عقوبة انضباطية قال: "لدينا 11 لاعبًا فقط علينا البدء بهم، هذا ما يمكنني قوله".

وتابع "روني بدأ أساسيًا لأنه تدرب جيدا وسلوكه رائع. وهذا كان جيدا".

وعن وقف تنفيذ إيقافه الأوروبي وتواجده أمام نيوكاسل يونايتد قال: "هذا جيد. في الموسم الماضي لم نلعب في إنجلترا. ملعب نيوكاسل جميل وتابعتهم الموسم الماضي وهم فريق جيد".

وعن تحول فيران توريس إلى المهاجم الأساسي في ظل وجود روبرت ليفاندوفسكي أوضح: " أنا سعيد لأننا نملك في هذا المركز هذه الجودة العالية من اللاعبين".

واختتم "هذا ما أحب رؤيته، اللاعبون الذين يدخلون يؤدون جيدًا، وكل شيء يكون له علاقة بالفريق ليس بي أو بأي لاعب بعينه، وهذا ما علينا أن نركز عليه".