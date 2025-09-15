بين الكرة والتمثيل.. كريم أسامة يروي قصته لـ في الجول

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 00:18

كتب : رضا السنباطي

كريم أسامة

كريم أسامة، لاعب كرة قدم في فريق شباب الضبعة، وممثل في مسلسل أزمة ثقة.

يروي أسامة القصة لـ FilGoal.com:

"ولدت في عام 2004، وبدأت كرة القدم في أكاديمية أرسنال بنادي وادي دجلة، وبقيت مع وادي دجلة لمدة ٨ سنوات خلال مرحلة البراعم والناشئين".

أخبار متعلقة:
القسم الثاني ب - رغم الهزيمة.. اتحاد الكرة يعتبر النجوم فائزا على بنها القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز اتحاد الكرة يمد قيد القسم الرابع والمراحل السنية لمدة أسبوع

"بعد ذلك انتقلت لنادي الجونة لمدة عام واحد ثم زد ثم مودرن ثم الرجاء المطروحي الذي حققت الصعود معه لدوري القسم الثاني".

"أشارك في مركز الظهير الأيمن، والحمد لله كنت أشارك بصفة أساسية".

"حاليا انتقلت لفريق شباب الضبعة بالقسم الثالث بمجموعة مطروح، والفريق يطمح في الصعود للقسم الثاني".

"حلمي في كرة القدم هو الاستمرار لأبعد مدى في ممارسة اللعبة مع تحقيق أهدافي".

فماذا قاده إلى الفن؟

"أنا من عائلة فنية. خالي مخرج ووالدتي الإعلامية لمياء فهمي، وهما من اقترحا فكرة التمثيل".

"شاركت في مسلسل أزمة ثقة ولدي ٦ مشاهد مع نجوم كبيرة في المسلسل".

"كنت فخورا بالمشاركة معهم في مسلسل مميز، لكن طموحي في الفن لا يرتبط بهدف ولكن يرتبط بما يعرض لي".

أتمنى التوفيق في مشواري سواء الفن أو الرياضة، لكني شغوف بكرة القدم وكنت أطمح للاحتراف".

كريم أسامة القسم الثالث
نرشح لكم
زيكو: شعرت أنني سأسجل ضد أوكلاند.. وأتمنى تكرارها ضد أهلي جدة أسامة جلال: ركزنا منذ البداية ضد أوكلاند.. ومروان حمدي: نأمل الوصول لأبعد مرحلة في إنتركونتينيتال مؤتمر الجمل: تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني ضد الأهلي.. وجهزت اللاعبين للتحولات والضغط في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله كأس إنتركونتينينتال - موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة خبر في الجول - فحوصات طبية لـ زيزو لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد زد والقناة الناقلة كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز يفوز على أوكلاند بثلاثية ويتأهل لمواجهة أهلي جدة
أخر الأخبار
مؤتمر فليك: الملعب صغير ولكن.. وهذا سبب مشاركة روني بدلا من رافينيا 38 دقيقة | الدوري الإسباني
زيكو: شعرت أنني سأسجل ضد أوكلاند.. وأتمنى تكرارها ضد أهلي جدة ساعة | الدوري المصري
أسامة جلال: ركزنا منذ البداية ضد أوكلاند.. ومروان حمدي: نأمل الوصول لأبعد مرحلة في إنتركونتينيتال ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر الجمل: تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني ضد الأهلي.. وجهزت اللاعبين للتحولات والضغط ساعة | الدوري المصري
بين الكرة والتمثيل.. كريم أسامة يروي قصته لـ في الجول ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 2 ساعة | الدوري المصري
تخطى الـ 40؟ لا مشكلة.. مودريتش يسجل ويقود ميلان للفوز على بولونيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ثنائية لكل كتالوني.. برشلونة يسحق فالنسيا بستة أهداف 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513441/بين-الكرة-والتمثيل-كريم-أسامة-يروي-قصته-لـ-في-الجول