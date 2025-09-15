بين الكرة والتمثيل.. كريم أسامة يروي قصته لـ في الجول

كريم أسامة، لاعب كرة قدم في فريق شباب الضبعة، وممثل في مسلسل أزمة ثقة.

يروي أسامة القصة لـ FilGoal.com:

"ولدت في عام 2004، وبدأت كرة القدم في أكاديمية أرسنال بنادي وادي دجلة، وبقيت مع وادي دجلة لمدة ٨ سنوات خلال مرحلة البراعم والناشئين".

"بعد ذلك انتقلت لنادي الجونة لمدة عام واحد ثم زد ثم مودرن ثم الرجاء المطروحي الذي حققت الصعود معه لدوري القسم الثاني".

"أشارك في مركز الظهير الأيمن، والحمد لله كنت أشارك بصفة أساسية".

"حاليا انتقلت لفريق شباب الضبعة بالقسم الثالث بمجموعة مطروح، والفريق يطمح في الصعود للقسم الثاني".

"حلمي في كرة القدم هو الاستمرار لأبعد مدى في ممارسة اللعبة مع تحقيق أهدافي".

فماذا قاده إلى الفن؟

"أنا من عائلة فنية. خالي مخرج ووالدتي الإعلامية لمياء فهمي، وهما من اقترحا فكرة التمثيل".

"شاركت في مسلسل أزمة ثقة ولدي ٦ مشاهد مع نجوم كبيرة في المسلسل".

"كنت فخورا بالمشاركة معهم في مسلسل مميز، لكن طموحي في الفن لا يرتبط بهدف ولكن يرتبط بما يعرض لي".

أتمنى التوفيق في مشواري سواء الفن أو الرياضة، لكني شغوف بكرة القدم وكنت أطمح للاحتراف".