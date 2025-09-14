عاد من العقوبة بهدفين.. سبب غياب رافينيا عن تشكيل برشلونة أمام فالنسيا
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 23:50
كتب : FilGoal
في ظل غياب لامين يامال بداعي الإصابة، فوجئ العديد بتواجد رافينيا على مقاعد بدلاء برشلونة أمام فالنسيا.
وبحسب راديو كتالونيا، فإن هذا كان إجراء عقابيا من المدرب الألماني هانزي فليك.
جاء ذلك بسبب تأخر رافينيا على الجلسة التنشيطية السابقة للمباراة.
وشارك روني بردغجي أساسيا لأول مرة بقميص النادي الكتالوني بفضل هذه العقوبة.
ومع انطلاق الشوط الثاني شارك رافينيا بدلا من روني.
رافينيا دخل وبرشلونة متقدم بهدف دون رد، فسجل الثاني، ثم الرابع.
وسحق برشلونة ضيفه فالنسيا بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
النتيجة رفعت رصيد حامل اللقب إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد صاحب العلامة الكاملة.
