بتوجيهات كريستيانو.. النصر يهزم الخلود وينقض على الصدارة

تغلب النصر على ضيفه الخلود بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري السعودي.

تقدم ساديو ماني في الدقيقة 52 بعد تمريرة من كينجسلي كومان.

وفي الدقيقة 81 سجل إنييجو مارتينيز الوافد من برشلونة ثاني الأهداف، بعد عرضية أرسلها مارسيلو بروزوفيتش.

وتحصل الخلود على ركلة جزاء، سددها مزيان ماوليدا في الدقيقة 89، ولكن تصدى لها الحارس راغد النجار.

وشوهد كريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية وقائد النصر وهدافه، وهو يوجه النجار قبل تصديه للركلة، ثم يحييه بعدها.

وبذلك يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد.

النصر سجل 7 أهداف ولم يلتقَ أي هدف، بينما سجل الخليج 7 وتلقى 1.

أما الاتحاد حامل اللقب فسجل 9 ولكن تلقى 4.

وبذلك فقط النصر والأهلي حافظا على نظافة شباكهما في أول جولتين من الدوري السعودي.

أما الخلود فتلقى هزيمته الثانية، ويحتل المركز السابع عشر قبل الأخير.

