كأس إنتركونتينينتال - موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة

حقق بيراميدز الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالدور الأول من كأس إنتركونتينينتال.

وتأهل بيراميدز لمواجهة أهلي جدة في الدور الثاني من البطولة.

وسيحصل الفائز من المباراة على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، كما سيتأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتينينتال لمواجهة الفائز من مباراة بطلي قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

وسجل ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

من المقرر أن تقام المباراة يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة على منصة شاهد.

