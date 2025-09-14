برونو: كان يمكننا تجنب أهداف مانشستر سيتي.. وعلينا أن نتحلى بالشجاعة

أوضح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن فريقه كان يمكنه تجنب أهداف سيتي.

ودمر مانشستر سيتي غريمه يوناتيد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "ليس من الصعب إيجاد الإيجابيات من مباراتنا ضد مانشستر سيتي، قدمنا الكثير من الأشياء الجيدة لكن غير كافية لتحقيق الفوز".

وأضاف "نحتاج إلى تسجيل الأهداف وعدم استقبالها، نستمر في صناعة الفرص لكننا غير قادرين على التسجيل بالقدر الذي نريده، كان يمكننا تفادي الأهداف التي سجلت علينا".

وأكمل "علينا أن نخاطر في الهجوم ونكون أكثر شجاعة في الخط الخلفي حتى عندما نمرر الكرة لقلبي الدفاع ويضغطون علينا 3 على 3 ويضيقون المساحات".

وأنهى حديثه قائلا: "نسير في الاتجاه الصحيح؟ النتيجة سيئة جدا ضد مانشستر سيتي، لكن كان يمكننا تجنب الأهداف وكنا إيجابيين جدا وشجعان ولعبنا للأمام، كان من الممكن أن نكون أكثر حسما للفرص".

ووصل هالاند للهدف الـ 50 في المباريات التي لعبها على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، احتاج ألان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي لمباريات أقل للوصول إلى 50 هدفا في نفس الإحصائية إذ وصل لهذا الرقم بعد 47 مباراة فقط.

وكان ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد قد عبر عن عدم خوفه من مواجهة هالاند إذ قال قبل المباراة: "الخوف من مواجهة هالاند؟ أنا لا ألعب لمنتخب مولدوفا".

وكان يورو يقصد من قوله إن هالاند سجل 5 أهداف في منتخب مولدوفا في التوقف الدولي السابق.

وواصل هالاند تألقه وسجل هدفين في دربي مدينة مانشستر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.

