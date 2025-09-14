الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد زد والقناة الناقلة
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 23:23
كتب : FilGoal
حقق بيراميدز الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالدور الأول من كأس إنتركونتينينتال.
ويستعد بيراميدز لمواجهة زد في مباراته المقبلة.
ويلعب بيراميدز مع زد في الجولة السابعة من الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.
موعد مباراة بيراميدز وزد
من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 18 سبتمبر المقبل.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.
ويستضيف استاد الدفاع الجوي المباراة.
وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.
