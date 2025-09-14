كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز يفوز على أوكلاند بثلاثية ويتأهل لمواجهة أهلي جدة

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

حقق بيراميدز الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالدور الأول من بطولة كأس إنتركونتينينتال

سجل ثلاثية بيراميدز في المباراة كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وعادل بيراميدز أكبر فوز للفرق المصرية على أوكلاند سيتي بعد فوز الأهلي عليه من قبل بنفس النتيجة.

وتأهل بيراميدز للدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتينينتال ليلتقي مع أهلي جدة في نهائي بطولة كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي.

التشكيل

بدأ بيراميدز بثلاثي هجومي مكون من إيفرتون دا سيلفا وأحمد عاطف "قطة" وفيستون ماييلي.

أحداث المباراة

تقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة مستغلا تمريرة من إيفرتون أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وسجل محمد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 28 ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

وعاد بيراميدز للتسجيل في الدقيقة 74 عن طريق مروان حمدي برأسية مستغلا عرضية من محمد حمدي.

وأنهى زيكو ثلاثية بيراميدز في الدقيقة 85 ليدون أول أهدافه بقميص الفريق.

وتقام مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة في ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر الجاري.

الفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

أوكلاند سيتي بيراميدز كأس إنتركونتينينتال
