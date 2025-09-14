مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي

أوضح عماد النحاس المدير الفني لـ الأهلي أن أحمد سيد "زيزو" يتحمل مسؤولية المشاركة رغم الإصابة.

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري مع إنبي على استاد المقاولون العرب.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف من أين أبدأ الحديث في هذا الموقف، نعلم أهمية المباراة والمرحلة وقدمنا شوط أول جيد ومتقدمين 1-0".

وأضاف "كنا نعلم أن إنبي سيستغل الفرصة من كرات ثابتة وهو ما حدث".

وأكمل "الحكم احتسب ركلة جزاء لإنبي ولم يحتسب مثلها لتريزيجيه، لكنها وجهة نظره".

وأردف "كان هناك توتر بعد التعادل ولم نستفد من التغييرات وفقدنا الكرة والتركيز كثيرا وهو ما أدى للظهور بهذا الشكل في آخر 15 دقيقة".

وعن مشاركة زيزو رغم الإصابة أجاب قائلا: "لم أجازف بزيزو قبل بداية اللقاء، وجهزنا طاهر للمشاركة، وزيزو أخبرنا أنه سليم بنسبة 100% ويتحمل مسؤولية المشاركة، وهذا أمر وارد في كرة القدم".

وشعر زيزو بألم في الفخذ قبل بداية اللقاء وشارك أساسيا لكن تم استبداله في الدقيقة 26 وشارك طاهر بدلا منه.

وأتم "وصلنا للهدف لكن لم يكن لدينا تركيز في الثلث الهجومي".

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.