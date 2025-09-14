مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 22:59

كتب : أحمد الخولي

عماد النحاس - الأهلي

أوضح عماد النحاس المدير الفني لـ الأهلي أن أحمد سيد "زيزو" يتحمل مسؤولية المشاركة رغم الإصابة.

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري مع إنبي على استاد المقاولون العرب.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف من أين أبدأ الحديث في هذا الموقف، نعلم أهمية المباراة والمرحلة وقدمنا شوط أول جيد ومتقدمين 1-0".

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة الثالث على التوالي.. وادي دجلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية برباعية الرابع تواليا.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي من جديد عودة إمام عاشور لأول مرة منذ كأس العالم للأندية

وأضاف "كنا نعلم أن إنبي سيستغل الفرصة من كرات ثابتة وهو ما حدث".

وأكمل "الحكم احتسب ركلة جزاء لإنبي ولم يحتسب مثلها لتريزيجيه، لكنها وجهة نظره".

وأردف "كان هناك توتر بعد التعادل ولم نستفد من التغييرات وفقدنا الكرة والتركيز كثيرا وهو ما أدى للظهور بهذا الشكل في آخر 15 دقيقة".

وعن مشاركة زيزو رغم الإصابة أجاب قائلا: "لم أجازف بزيزو قبل بداية اللقاء، وجهزنا طاهر للمشاركة، وزيزو أخبرنا أنه سليم بنسبة 100% ويتحمل مسؤولية المشاركة، وهذا أمر وارد في كرة القدم".

وشعر زيزو بألم في الفخذ قبل بداية اللقاء وشارك أساسيا لكن تم استبداله في الدقيقة 26 وشارك طاهر بدلا منه.

وأتم "وصلنا للهدف لكن لم يكن لدينا تركيز في الثلث الهجومي".

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

عماد النحاس أحمد سيد زيزو الدوري المصري إنبي الأهلي
نرشح لكم
مؤتمر الجمل: تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني ضد الأهلي.. وجهزت اللاعبين للتحولات والضغط في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله خبر في الجول - فحوصات طبية لـ زيزو لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد زد والقناة الناقلة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة الثالث على التوالي.. وادي دجلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية برباعية الرابع تواليا.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي من جديد عودة إمام عاشور لأول مرة منذ كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
مؤتمر الجمل: تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني ضد الأهلي.. وجهزت اللاعبين للتحولات والضغط 7 دقيقة | الدوري المصري
بين الكرة والتمثيل.. كريم أسامة يروي قصته لـ في الجول 19 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 26 دقيقة | الدوري المصري
تخطى الـ 40؟ لا مشكلة.. مودريتش يسجل ويقود ميلان للفوز على بولونيا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية لكل كتالوني.. برشلونة يسحق فالنسيا بستة أهداف 31 دقيقة | الدوري الإسباني
عاد من العقوبة بهدفين.. سبب غياب رافينيا عن تشكيل برشلونة أمام فالنسيا 47 دقيقة | الدوري الإسباني
بتوجيهات كريستيانو.. النصر يهزم الخلود وينقض على الصدارة 50 دقيقة | سعودي في الجول
كأس إنتركونتينينتال - موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة 57 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513429/مؤتمر-النحاس-زيزو-يتحمل-مسؤولية-المشاركة-وتوترنا-بعد-التعادل-ضد-إنبي