الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي

تعثر الأهلي ضد منافسه إنبي بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه سيراميكا كليوباترا في المباراة القادمة.

ويعد ذلك التعادل ضد إنبي الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يواجه الأهلي خصمه سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 19 سبتمبر القادم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري إنبي
