الثالث على التوالي.. وادي دجلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية برباعية

حقق وادي دجلة فوزا كبيرا على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل رباعية دجلة في المباراة كل من أحمد فاروق الذي أحرز هدفين، ويوسف أويا ومحمود دياسطي، بينما سجل علي سليمان هدف كهرباء الإسماعيلية.

وحقق وادي دجلة الفوز الثالث على التوالي في الدوري المصري.

وارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند نقطتين في المركز الـ 21 والأخير بجدول الترتيب.

تقدم علي سليمان بالهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كهرباء الإسماعيلية قبل انقلاب المباراة في الشوط الثاني.

وتعادل وادي دجلة عن طريق أحمد فاروق في الدقيقة 62 مستغلا تمريرة من ميس كاندورب.

ويوسف أويا لوادي دجلة بالهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد تمريرة من محمود دياسطي ليسدد مباشرة في الشباك.

وعاد فاروق ليسجل الهدف الثالث لدجلة في الدقيقة 74 بعد تمريرة جديدة من محمود دياسطي.

وسجل دياسطي الهدف الرابع بنفسه في الدقيقة 88 بعد خطأ من علي الجابري في استقبال عرضية داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب وادي دجلة مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش يوم الجمعة 19 سبتمبر، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع الاتحاد السكندري يوم الخميس 18 سبتمبر.