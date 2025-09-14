عودة إمام عاشور لأول مرة منذ كأس العالم للأندية
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
عاد إمام عاشور للمشاركة مع الاهلي بعد تعافيه من الإصابة.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وشارك إمام كبديل ضمن صفوف الأهلي خلال مواجهة إنبي وتحديدا بالدقيقة 78 بدلا من أحمد نبيل "كوكا".
وشارك إمام للمرة الأولى منذ 90 يوما بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال كأس العالم للأندية.
وكان إمام قد أصيب بفي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي.
وأصيب إمام بكسر في الترقوة بعد سقوطه في الملعب بالمونديال.
المشاركة هي الأولى لإمام منذ بداية الموسم بقميص الأهلي.
وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل بدون أهداف.
نرشح لكم
خبر في الجول - فحوصات طبية لـ زيزو لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد زد والقناة الناقلة مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة الثالث على التوالي.. وادي دجلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية برباعية الرابع تواليا.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي من جديد الأول برأسية في الدوري.. تريزيجيه يهز الشباك مع الأهلي بعد غياب 10 سنوات شعر بألم قبل المباراة.. إصابة زيزو واستبداله بعد 26 دقيقة ضد إنبي