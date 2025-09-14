عودة إمام عاشور لأول مرة منذ كأس العالم للأندية

عاد إمام عاشور للمشاركة مع الاهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك إمام كبديل ضمن صفوف الأهلي خلال مواجهة إنبي وتحديدا بالدقيقة 78 بدلا من أحمد نبيل "كوكا".

وشارك إمام للمرة الأولى منذ 90 يوما بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال كأس العالم للأندية.

وكان إمام قد أصيب بفي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي.

وأصيب إمام بكسر في الترقوة بعد سقوطه في الملعب بالمونديال.

المشاركة هي الأولى لإمام منذ بداية الموسم بقميص الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالتعادل بدون أهداف.

