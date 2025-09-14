مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) فالنسيا.. الثاااالث
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
ق 56 جووووول فيرمين يسجل من جديد بتسديدة رائعة من خارج المنطقة
ق 54 جووووووول الثاني من برشلونة.. رافينيا يسجل بعد تمريرة من راشفورد
ق 46 رافينيا بدلا من روني بردغجي
استراحة
ق 29 جوووووول فيرمين لوبيز يسجل الأول بعد تمريرة من فيران توريس
بداية المباراة
