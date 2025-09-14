انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (6)-(0) فالنسيا

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة

يلعب برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

ق 88 جووووول ليفاندوفسكي يسجل السادس.. والمراجعة تقر صحة الهدف

ق 76 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الخامس بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة من الأسفل وسكنت الشباك

ق 68 داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي بدلا من مراكوس راشفورد وفيران توريس

ق 66 جووووول رافينيا يسجل الرابع

ق 56 جووووول فيرمين يسجل من جديد بتسديدة رائعة من خارج المنطقة

ق 54 جووووووول الثاني من برشلونة.. رافينيا يسجل بعد تمريرة من راشفورد

ق 46 رافينيا بدلا من روني بردغجي

استراحة

ق 29 جوووووول فيرمين لوبيز يسجل الأول بعد تمريرة من فيران توريس

بداية المباراة

برشلونة
