جوارديولا: فريقي لم يكتمل فنيا بعد.. ونحتاج لـ فودين كثيرا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لم يكتمل فنيا بعد حتى الآن.

ودمر مانشستر سيتي غريمه يوناتيد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عبر بي بي سي: "لم نتوقع هذه البداية، نريد أن نكون قريبين من منافسينا وما زلنا نقاتل على الألقاب".

وأضاف "الروح كانت رائعة، لاعبونا يملكون الكثير من الفخر، ويريدون تقديم الأفضل في يوم مميز كهذا".

وتابع "لدينا الكثير من الأشياء لنحسنها، لسنا فريقا مكتملا بعد، لكن خطوة بخطوة سنتحسن، هذا الفوز يساعدنا كثيرا، في بعض المباريات كان لدينا الكثير من الزخم وفي أخرى لم يكن كافيا".

وواصل "مانشستر يونايتد لديه لاعبون رائعون، وأنا أعلم أننا نعاني دائما هنا أمامهم، نحقق نتائج أفضل في أولد ترافورد".

وأنهى حديثه قائلا: "فودين قدم أداء لا يصدق، هو لاعب يحب التواجد في منطقة الجزاء، في آخر لقب لنا في الدوري الإنجليزي كان أفضل لاعب في البطولة نحن بحاجة إليه كثيرا".

ووصل هالاند للهدف الـ 50 في المباريات التي لعبها على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، احتاج ألان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي لمباريات أقل للوصول إلى 50 هدفا في نفس الإحصائية إذ وصل لهذا الرقم بعد 47 مباراة فقط.

وكان ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد قد عبر عن عدم خوفه من مواجهة هالاند إذ قال قبل المباراة: "الخوف من مواجهة هالاند؟ أنا لا ألعب لمنتخب مولدوفا".

وكان يورو يقصد من قوله إن هالاند سجل 5 أهداف في منتخب مولدوفا في التوقف الدولي السابق.

وواصل هالاند تألقه وسجل هدفين في دربي مدينة مانشستر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.