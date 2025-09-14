هالاند: سنساعد فودين ليعود إلى مستواه المعتاد

شدد إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن فريقه سيساعد زميله فيل فودين حتى يعود لمستواه المعتاد.

ودمر مانشستر سيتي غريمه يوناتيد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المهاجم النرويجي لـ بي بي سي: "كنا بحاجة إلى دعم الجماهير، نريد دائما الفوز في الدربي، لكن الأمر كان له طابع خاص اليوم".

وأضاف "أشعر بارتياح كبير وسعيد جدا بالتمكن من الفوز، علينا أن نستمر في ذلك".

وأنهى حديث قائلا: "هذا هو فيل فودين الذي نحتاجه وكنا ننتظر ذلك وسنساعده قدر ما نستطيع ليعود إلى مستواه المعتاد".

ووصل هالاند للهدف الـ 50 في المباريات التي لعبها على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته، احتاج ألان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي لمباريات أقل للوصول إلى 50 هدفا في نفس الإحصائية إذ وصل لهذا الرقم بعد 47 مباراة فقط.

وكان ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد قد عبر عن عدم خوفه من مواجهة هالاند إذ قال قبل المباراة: "الخوف من مواجهة هالاند؟ أنا لا ألعب لمنتخب مولدوفا".

وكان يورو يقصد من قوله إن هالاند سجل 5 أهداف في منتخب مولدوفا في التوقف الدولي السابق.

وواصل هالاند تألقه وسجل هدفين في دربي مدينة مانشستر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في الدوري على منافسه يونايتد منذ موسم 2023-2024 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الـ 14.