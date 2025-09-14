تشكيل برشلونة - روني أساسي للمرة الأولى.. وراشفورد يبدأ على حساب رافينيا

أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيله لمواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويغيب لامين يامال بداعي الإصابة.

ويشارك روني بردغجي أساسيا لأول مرة بقميص النادي الكتالوني.

فيما يبدأ ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد في التشكيل الأساسي على حساب رافينيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتين

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: روني بردغجي - فيران توريس - ماركوس راشفورد

ويحتل حامل اللقب المركز الخامس مؤقتا برصيد 7 نقاط.

وإن فاز برشلونة، سيرتقي للمركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بـ 12 نقطة.