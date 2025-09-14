تشكيل برشلونة - روني أساسي للمرة الأولى.. وراشفورد يبدأ على حساب رافينيا
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 21:25
كتب : FilGoal
أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيله لمواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
ويغيب لامين يامال بداعي الإصابة.
ويشارك روني بردغجي أساسيا لأول مرة بقميص النادي الكتالوني.
فيما يبدأ ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد في التشكيل الأساسي على حساب رافينيا.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: جوان جارسيا
خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتين
خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - فيرمين لوبيز
خط الهجوم: روني بردغجي - فيران توريس - ماركوس راشفورد
ويحتل حامل اللقب المركز الخامس مؤقتا برصيد 7 نقاط.
وإن فاز برشلونة، سيرتقي للمركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بـ 12 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) فالنسيا.. الثاااالث ماركا: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد هاوسن روديجر لجماهير ريال مدريد: سأعود في أقرب وقت ممكن قائمة برشلونة - غياب يامال ودي يونج وبالدي أمام فالنسيا رقم سلبي لـ برشلونة قبل مواجهة فالنسيا.. لا فوز مع فليك في غياب يامال ودي يونج تيباس: ريال مدريد ينتقد كل شيء وهذا حقهم.. وحقنا محاولة نقل مباراة بالدوري في الخارج الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال الخسارة الأولى بالنيران الصديقة.. سقوط أتلتيك بلباو أمام ألافيس