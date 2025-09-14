الأول برأسية في الدوري.. تريزيجيه يهز الشباك مع الأهلي بعد غياب 10 سنوات

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 21:19

كتب : إسلام أحمد

احتفال تريزيجيه بهدفه مع الأهلي ضد إنبي

سجل محمود حسن "تريزيجيه" أول أهدافه مع الأهلي منذ عودته بعد رحلة احتراف طويلة في الملاعب الأوروبية والعربية.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري على استاد المقاولون العرب.

وأودع تريزيجيه برأسية عرضية محمد هاني في شباك إنبي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

هدف يحمل رقم 8 لتريزيجيه في الدوري المصري خلال المباراة رقم 63.

وسبق أن سجل تريزيجيه 7 أهداف من قبل مع الأهلي خلال فترته الأولى جاءت جميعها بقدمه اليمنى.

واستطاع تريزيجيه هز الشباك مع الأهلي خلال فترته الثانية في المباراة الثامنة بعد 7 مباريات سابقة بين كأس العالم للأندية والدوري المصري لم يسجل أو يصنع فيها من قبل.

واليوم سجل تريزيجيه لأول مرة برأسية في الدوري المصري.

أيضا، الهدف هو الأول للجناح الدولي في الدوري المصري منذ شهر أكتوبر 2015 عندما سجل ضد طلائع الجيش، إذ خاض خلال تلك السنوات أكثر من تجربة احترافية في بلجيكا وتركيا وإنجلترا وقطر.

تريزيجيه شارك مع الأهلي إجمالا في 108 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات.

