انتهت كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز (3)-(0) أوكلاند سيتي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في الدور الأول من كأس إنتركونتينينتال.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة يقودان الهجوم ضد أوكلاند سيتي أوكلاند: نعرف بيراميدز الذي كسر هيمنة الأهلي إنتركونتيننتال – أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الوصول لأبعد مدى في البطولة إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند

نهاية المباراة

ق85. جووووول ثااالث لبيراميدز عن طريق مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ق74. جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق ومروان حمدي برأسية مستغلا عرضية من محمد حمدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ق28. هدف غير محتسب لبيراميدز سجله محمد حمدي ولكنه كان بموقف تسلل.

ق14. جوووووول أول لبيراميدز عن طريق الكرتي مستغلا تمريرة من إيفرتون أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أوكلاند سيتي بيراميدز كأس إنتركونتينينتال
نرشح لكم
كأس إنتركونتينينتال - موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز يفوز على أوكلاند بثلاثية ويتأهل لمواجهة أهلي جدة تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة يقودان الهجوم ضد أوكلاند سيتي أوكلاند: نعرف بيراميدز الذي كسر هيمنة الأهلي إنتركونتيننتال – محمد حمدي: نعرف أوكلاند جيدا من مواجهات الأهلي إنتركونتيننتال – أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الوصول لأبعد مدى في البطولة إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلم صعوبة مواجهة بيراميدز في مصر
أخر الأخبار
مؤتمر الجمل: تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني ضد الأهلي.. وجهزت اللاعبين للتحولات والضغط 6 دقيقة | الدوري المصري
بين الكرة والتمثيل.. كريم أسامة يروي قصته لـ في الجول 19 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 26 دقيقة | الدوري المصري
تخطى الـ 40؟ لا مشكلة.. مودريتش يسجل ويقود ميلان للفوز على بولونيا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية لكل كتالوني.. برشلونة يسحق فالنسيا بستة أهداف 31 دقيقة | الدوري الإسباني
عاد من العقوبة بهدفين.. سبب غياب رافينيا عن تشكيل برشلونة أمام فالنسيا 47 دقيقة | الدوري الإسباني
بتوجيهات كريستيانو.. النصر يهزم الخلود وينقض على الصدارة 49 دقيقة | سعودي في الجول
كأس إنتركونتينينتال - موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة 57 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513417/انتهت-كأس-إنتركونتينينتال-بيراميدز-3-0-أوكلاند-سيتي