انتهت كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز (3)-(0) أوكلاند سيتي
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في الدور الأول من كأس إنتركونتينينتال.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق85. جووووول ثااالث لبيراميدز عن طريق مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".
ق74. جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق ومروان حمدي برأسية مستغلا عرضية من محمد حمدي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الاول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.
ق28. هدف غير محتسب لبيراميدز سجله محمد حمدي ولكنه كان بموقف تسلل.
ق14. جوووووول أول لبيراميدز عن طريق الكرتي مستغلا تمريرة من إيفرتون أمام المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
