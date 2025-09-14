شعر بألم قبل المباراة.. إصابة زيزو واستبداله بعد 26 دقيقة ضد إنبي

خرج أحمد سيد "زيزو" مصابا بعد سقوطه في الدقيقة 26 من عمر مباراة الأهلي وإنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في استاد المقاولون العرب.

وحسبما علم FilGoal.com شعر زيزو بألم في عضلة الفخذ قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة أثناء الإحماء.

وبدأ طاهر محمد طاهر الاستعداد والإحماء للمشاركة من بداية اللقاء بدلا من زيزو.

وأجرى الجهاز الطبي للأهلي اختبارا لزيزو وتأكد من سلامته ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة.

لكن في الدقيقة 26 سقط زيزو أرضا دون أي التحام وشارك بدلا منه طاهر محمد طاهر في أولى تغييرات الأهلي خلال اللقاء.

وشارك زيزو مع الأهلي في الدوري هذا الموسم في 5 مباريات سجل هدفين وصنع هدفين.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.