كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة

توج منتخب مصر للناشئات بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة بالفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 66-54.

التتويج هو الأول تاريخيا لمنتخب مصر تحت 16 عاما ناشئات بعد خسارة النهائي 6 مرات.

وأقيمت البطولة في رواندا في الفترة من 2 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الفترات: 22-13 و29-29 و53-37 و66-54.

ووصل منتخب مصر للناشئات للنهائي للمرة الرابعة على التوالي.

يذكر أن منتخب مصر للناشئات حجز بطاقة التأهل سلفا إلى نهائيات بطولة العالم تحت 17 عاما والمقرر إقامتها في التشيك العام المقبل بعدما وصل للنهائي.

يذكر أن منتخب مصر وصل للنهائي 6 مرات من قبل خسرها جميع ضد مالي.

وتوجت مالي بلقب البطولة 8 مرات من أًصل 8 نسخ أقيمت في تاريخ البطولة.

ويتأهل بطل قارة إفريقيا والوصيف بشكل مباشر إلى النهائيات العالمية.

تضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عاما ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبد المنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، فاطمة جمال طبيبة الفريق.

