تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة يقودان الهجوم ضد أوكلاند سيتي

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوكلاند سيتي.

ويلتقي بيراميدز ضد أوكلاند سيتي على استاد الدفاع الجوي في الدور الأول من بطولة إنتركونتينينتال.

ويلعب بيراميدز بثلاثي هجومي مكون من أحمد عاطف "قطة" وإيفرتون دا سيلفا وفيستون ماييلي.

أخبار متعلقة:
أوكلاند: نعرف بيراميدز الذي كسر هيمنة الأهلي إنتركونتيننتال – أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الوصول لأبعد مدى في البطولة إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلم صعوبة مواجهة بيراميدز في مصر

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - أحمد عاطف "قطة" - فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محود عبد العاطي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - محمد رضا "بوبو" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - يوسف إبراهيم "أوباما" - رمضان صبحي - مروان حمدي.

ويلتقي الفائز من المباراة ضد أهلي جدة في الدور الثاني.

أوكلاند سيتي بيراميدز كأس إنتركونتينينتال
نرشح لكم
انتهت كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز (3)-(0) أوكلاند سيتي أوكلاند: نعرف بيراميدز الذي كسر هيمنة الأهلي إنتركونتيننتال – محمد حمدي: نعرف أوكلاند جيدا من مواجهات الأهلي إنتركونتيننتال – أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الوصول لأبعد مدى في البطولة إنتركونتيننتال - قائمة بيراميدز.. استمرار غياب مصطفى فتحي ومرعي أمام أوكلاند كأس إنتركونتيننتال – مدرب أوكلاند: أعلم صعوبة مواجهة بيراميدز في مصر قائد أوكلاند: استفدنا من تجربتنا السابقة ضد الأهلي.. ونحن أقل حظا أمام بيراميدز كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز بزيه المعتاد في مواجهة أوكلاند سيتي
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 6 دقيقة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. وادي دجلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية برباعية 31 دقيقة | الدوري المصري
الرابع تواليا.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي من جديد 45 دقيقة | الدوري المصري
عودة إمام عاشور لأول مرة منذ كأس العالم للأندية 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) فالنسيا.. جووووول أول ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: فريقي لم يكتمل فنيا بعد.. ونحتاج لـ فودين كثيرا ساعة | الكرة الأوروبية
هالاند: سنساعد فودين ليعود إلى مستواه المعتاد ساعة | الكرة الأوروبية
أموريم: كان يمكننا تجنب أهداف مانشستر سيتي.. وهذا هو الفارق الأكبر معه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513412/تشكيل-بيراميدز-ماييلي-وقطة-يقودان-الهجوم-ضد-أوكلاند-سيتي