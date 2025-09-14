تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة يقودان الهجوم ضد أوكلاند سيتي

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوكلاند سيتي.

ويلتقي بيراميدز ضد أوكلاند سيتي على استاد الدفاع الجوي في الدور الأول من بطولة إنتركونتينينتال.

ويلعب بيراميدز بثلاثي هجومي مكون من أحمد عاطف "قطة" وإيفرتون دا سيلفا وفيستون ماييلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - أحمد عاطف "قطة" - فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محود عبد العاطي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - محمد رضا "بوبو" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - يوسف إبراهيم "أوباما" - رمضان صبحي - مروان حمدي.

ويلتقي الفائز من المباراة ضد أهلي جدة في الدور الثاني.