مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: إلغاء البطاقة الحمراء للشناوي

ق 45: بطاقة حمراء لمحمد الشناوي بعد عرقلة مهاجم إنبي قبل منتصف الملعب

ق 34: جووول أووول رأسية تريزيجيه تسجل أول أهداف الأهلي

ق 27: مشاركة طاهر وخروج زيزو

ق 27: إصابة زيزو

ق 26: تسديدة تريزيجيه تمر بجوار القائم

ق 5: تريزيجيه يراوغ مرتين داخل الـ 18 ويسدد كرة تعلو العارضة

بداية اللقاء في الثامنة مساءً.