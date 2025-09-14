مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بهدفه مع الأهلي ضد إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

أخبار متعلقة:
ركلة أجورو تنهي سلسلة التعادلات وتنصر طلائع الجيش على مودرن سبورت تشكيل الأهلي - مروان عطية أساسي لأول مرة.. وثلاثي هجومي في مواجهة إنبي تشكيل إنبي - خماسي في الوسط ضد الأهلي.. وزياد كمال على مقاعد البدلاء خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

--

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: إلغاء البطاقة الحمراء للشناوي

ق 45: بطاقة حمراء لمحمد الشناوي بعد عرقلة مهاجم إنبي قبل منتصف الملعب

ق 34: جووول أووول رأسية تريزيجيه تسجل أول أهداف الأهلي

ق 27: مشاركة طاهر وخروج زيزو

ق 27: إصابة زيزو

ق 26: تسديدة تريزيجيه تمر بجوار القائم

ق 5: تريزيجيه يراوغ مرتين داخل الـ 18 ويسدد كرة تعلو العارضة

بداية اللقاء في الثامنة مساءً.

الأهلي إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
شعر بألم قبل المباراة.. إصابة زيزو واستبداله بعد 26 دقيقة ضد إنبي تشكيل إنبي - خماسي في الوسط ضد الأهلي.. وزياد كمال على مقاعد البدلاء تشكيل الأهلي - مروان عطية أساسي لأول مرة.. وثلاثي هجومي في مواجهة إنبي خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري انتهت الدوري المصري - الجيش (1)-(0) مودرن.. فوز أصحاب الأرض الأهلي يعلن تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي خبر في الجول - الإمارات تستضيف السوبر المصري بمشاركة 4 فرق مواعيد مباريات الأحد 14 سبتمبر 2025.. الأهلي وبيراميدز وليفربول ودربي مانشستر
أخر الأخبار
مباشر كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز (0)-(0) أوكلاند سيتي.. بداية المباراة 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
شعر بألم قبل المباراة.. إصابة زيزو واستبداله بعد 26 دقيقة ضد إنبي 38 دقيقة | الدوري المصري
يورو المولدوفي؟ مانشستر سيتي يدمر يونايتد بثلاثية في الدربي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة 55 دقيقة | رياضة نسائية
فان دايك: صلاح يعرف كيف يتعامل مع تلك اللحظات ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة يقودان الهجوم ضد أوكلاند سيتي ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(1) الأهلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
صلاح: لم نستسلم ضد بيرنلي.. واللاعبون الجدد يحتاجون للوقت ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513411/مباشر-الدوري-المصري-إنبي-0-1-الأهلي-إلغاء-البطاقة-الحمراء