انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 19:50

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

ق 86: هدف غير محتسب لإنبي عن طريق رفيق كابو

ق 78: مشاركة إمام عاشور وافشة

ق 75: عبد الرحمن سمير يتصدى لتصويبة مدوية من مروان عطية

ق 74: الشناوي يتالق ويتصدى لرأسية

ق 70: بنشرقي يسدد كرة تأتي في الشباك الخارجية لمرمى إنبي

ق 65: جووول العجوز يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 63: ركلة جزاء لإنبي بعد تدخل قوي من ديانج على علي محمود

ق 50: تريزيجيه يهدر فرصة التقدم بتسديدة تعلو العارضة من داخل الـ 18

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: إلغاء البطاقة الحمراء للشناوي

ق 45: بطاقة حمراء لمحمد الشناوي بعد عرقلة مهاجم إنبي قبل منتصف الملعب

ق 34: جووول أووول رأسية تريزيجيه تسجل أول أهداف الأهلي

ق 27: مشاركة طاهر وخروج زيزو

ق 27: إصابة زيزو

ق 26: تسديدة تريزيجيه تمر بجوار القائم

ق 5: تريزيجيه يراوغ مرتين داخل الـ 18 ويسدد كرة تعلو العارضة

بداية اللقاء في الثامنة مساءً.

