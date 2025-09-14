خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة السادسة من الدوري المصري يوم 17 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 19 من الشهر ذاته.

وتشهد الجولة مباراة قوية بين الإسماعيلي والزمالك صاحب الصدارة، كما يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.

احجز التذاكر من هنا

وجاءت مباريات الجولة كالتالي

الأربعاء 17 سبتمبر

المقاولون العرب × فاركو - استاد المقاولون العرب.. 5:00 مساء

المصري × غزل المحل - استاد السويس الجديد.. 8:00 مساء.

الجونة × بتروجت - استاد خالد بشارة.. 8:00 مساء.

الخميس 18 سبتمبر

مودرن سبورت × إنبي - استاد القاهرة.. 5:00 مساء.

الإسماعيلي × الزمالك - استاد هيئة قناة السويس.. 5:00 مساء.

بيراميدز × زد - استاد الدفاع الجوي.. 8:00 مساء.

الاتحاد السكنري × كهرباء الإسماعيلية - استاد الإسكندرية.. 8:00 مساء.

الجمعة 19 سبتمبر

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - استاد القاهرة.. 8:00 مساء.

سموحة × حرس الحدود - استاد برج العرب - 8:00 مساء.