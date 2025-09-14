انضمام طبيب منتخب مصر للشباب إلى الجهاز الطبي لـ أوكلاند

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 18:48

كتب : بسام أبو بكر

هاجد العنتبلي

انضم هاجد العنتبلي طبيب منتخب مصر تحت 18 عاما إلى الجهاز الطبي لأوكلاند سيتي.

ويستعد بيراميدز للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في أولى مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الطبيب المصري انضم للجهاز الطبي لفريق أوكلاند بشكل مؤقت لمباراة بيراميدز فقط.

وعمل العنتبلي في الفئات المختلفة لمنتخب مصر لكرة القدم ورافق العديد من المدربين مثل محمود جابر ووائل رياض وحسين عبد اللطيف ومؤمن سليمان.

وتواجد العنتبلي مع البرازيلي روجيريو ميكالي عندما كان مدربا للمنتخب الأولمبي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتُلعب على ملعب الدفاع الجوي.

واستعد أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز بلقاء ودي انتهى بالخسارة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي الذي يدربه أندريا بيرلو أسطورة منتخب إيطاليا.

فيما فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادا للقاء بالفوز على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أوكلاند سيتي مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية 2006 وفاز الأهلي 2-0 و2022 وفاز الأهلي 3-0.

هاجد العنتبلي منتخب مصر للشباب بيراميدز أوكلاند سيتي
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
