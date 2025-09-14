مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) يونايتد.. جوووووووول هالاند
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 18:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دربي مدينة مانشستر بين سيتي ويونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
---------------------------------------------
ق 68: جوووووووووووول هالاند بعد انفراد بالمرمى من منتصف الملعب.
ق 64: تسديدة أخرى على الطائر لكن من هالاند تصدى لها بايندير.
ق 61: تسديدة رائعة على الطائر من براين مبومو تصدى لها دوناروما.
ق 56: هالاند أهدر أمام المرمى الخالي بعد تسديدة ارتطمت في القائم.
ق 53: جوووووووووول إيرلينج هالاند بعد تمريرة رائعة من دوكو خلف دفاع يونايتد ثم سدد هالاند في المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 24: تسديدة من تيجاني ريندرز داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من دوكو تصدى لها ألتاي بايندير.
ق 18: جوووووووووووول فيل فودين من رأسية عقب عرضية من جيريمي دوكو.
ق 4: التصدي الأول لدوناروما مع سيتي بعد تسديدة من بنيامين سيسكو.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل