مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) يونايتد.. جوووووووول هالاند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دربي مدينة مانشستر بين سيتي ويونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ق 68: جوووووووووووول هالاند بعد انفراد بالمرمى من منتصف الملعب.

ق 64: تسديدة أخرى على الطائر لكن من هالاند تصدى لها بايندير.

ق 61: تسديدة رائعة على الطائر من براين مبومو تصدى لها دوناروما.

ق 56: هالاند أهدر أمام المرمى الخالي بعد تسديدة ارتطمت في القائم.

ق 53: جوووووووووول إيرلينج هالاند بعد تمريرة رائعة من دوكو خلف دفاع يونايتد ثم سدد هالاند في المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 24: تسديدة من تيجاني ريندرز داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من دوكو تصدى لها ألتاي بايندير.

ق 18: جوووووووووووول فيل فودين من رأسية عقب عرضية من جيريمي دوكو.

ق 4: التصدي الأول لدوناروما مع سيتي بعد تسديدة من بنيامين سيسكو.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل