انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) يونايتد.. المدينة بألوان السماء

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دربي مدينة مانشستر بين سيتي ويونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------------

أخبار متعلقة:
BBC: كالفن فيليبس قد يعود لقائمة مانشستر سيتي في الدربي مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد ريكو لويس مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي سيتي يعلن غياب مرموش عن لقاء مانشستر يونايتد.. وتفاصيل الإصابة

انتهت

ق 68: جوووووووووووول هالاند بعد انفراد بالمرمى من منتصف الملعب.

ق 64: تسديدة أخرى على الطائر لكن من هالاند تصدى لها بايندير.

ق 61: تسديدة رائعة على الطائر من براين مبومو تصدى لها دوناروما.

ق 56: هالاند أهدر أمام المرمى الخالي بعد تسديدة ارتطمت في القائم.

ق 53: جوووووووووول إيرلينج هالاند بعد تمريرة رائعة من دوكو خلف دفاع يونايتد ثم سدد هالاند في المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 24: تسديدة من تيجاني ريندرز داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من دوكو تصدى لها ألتاي بايندير.

ق 18: جوووووووووووول فيل فودين من رأسية عقب عرضية من جيريمي دوكو.

ق 4: التصدي الأول لدوناروما مع سيتي بعد تسديدة من بنيامين سيسكو.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي هجوم لـ يوفنتوس.. وجيراسي يقود هجوم دورتموند تشكيل ريال مدريد - رودريجو وترنت أساسيان.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا انتهت أبطال أوروبا – بلباو (0)-(2) أرسنال.. فوز الفريق الإنجليزي تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام بلباو مؤتمر سلوت: إيزاك جاهز للمشاركة.. ويركزون فقط على ما صرفناه في الصفقات هاري كين: يمكننا الفوز على أي فريق في ملعبنا تقرير يكشف عما قاله "المبتسم" ماركوس تورام لشقيقه بعد هدف قتل يوفنتوس لإنتر
أخر الأخبار
أقدام البدلاء تمنح أرسنال الفوز على أتليتك بلباو 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة زيزو بشد في العضلة الضامة 18 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة فيديو وطلب من فيريرا للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - يوفنتوس (0)-(0) دورتموند.. بداية المباراة 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) مارسيليا.. خروج ألكسندر أرنولد للإصابة 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 30 دقيقة | الدوري المصري
ألعاب قوى – بسنت حميدة: وصولي لنصف نهائي سباق 400 متر إنجاز غير متوقع 49 دقيقة | رياضة نسائية
تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي هجوم لـ يوفنتوس.. وجيراسي يقود هجوم دورتموند 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513402/انتهت-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-سيتي-3-0-يونايتد-المدينة-بألوان-السماء