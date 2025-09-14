السقوط الأول لـ جاسبريني.. تورينو يفوز على روما بعد 4 أعوام

فاز تورينو على منافسه روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جيوفاني سيميوني هدف تورينو الوحيد في الدقيقة 59.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى في عهد المدرب الإيطالي جيان بييرو جاسبريني مع روما.

وكان روما قد فاز في أول جولتين من بطولة الدوري على بولونيا وبيزا.

وسدد الجيالوروسي في المباراة 22 تسديدة بدون التسجيل للمرة الأولى على الأقل بهذا العدد منذ 5 فبراير 2022 ضد جنوى عندما سدد 23 مرة.

ويعتبر هذا الفوز لتورينو على روما هو الأول منذ عام 2021 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظل تورينو 8 مباريات دون فوز على روما إذ خسر في 6 وتعادل مرتين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تورينو للنقطة الرابعة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي محققا الانتصار الأول له الموسم الجاري.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

video:1