الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 17:35

بعثة فلسطين - حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد الفلسطيني استشهاد إبراهيم سعيد دياب وحازم اليازجي لاعبا فريقي كرة قدم على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني عبر حسابه على فيسبوك:

استشهد اللاعب إبراهيم سعيد دياب (26 عاما)، حارس مرمى نادي أهلي النصيرات برصاصة قناص إسرائيلي وسط قطاع غزة.

كما استشهد أيضا حازم اليازجي (25 عاما) لاعب نادي المشتل في قصف على مدينة غزة.

كما أعلن أمس السبت أيضا، استشهاد الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، مع 14 من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، الجمعة، في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وارتفع عدد شهداء قطاع الرياضة في فلسطين إلى أكثر من 700 شهيد، إلى جانب تدمير قوات الاحتلال 288 منشأة رياضية في قطاع غزة والضفة الغربية.

