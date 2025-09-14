انتهت الدوري المصري - الجيش (1)-(0) مودرن.. فوز أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد مودرن سبورت في الجولة 6 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

--

انتهت

ق 63: أبو جبل يتألق ويتصدى لتسديدة رائعة من غيث المدادحة

ق 48: بينية من رشاد المتولي لغنام داخل منطقة الجزاء وتسديدته تمر بمحاذاة القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: أبو جبل يتصدى لفرصة أجورو ومتابعة الجابري تعلو العارضة

ق 39: هدف غير محتسب لمودرن سبورت

ق 33: إسماعيل أجورو يسجل الأول للجيش من ركلة جزاء

ق 30: الحكم يحتسب ركلة جزاء على محمود رزق مدافع مودرن بسبب لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 14: غيث مدادحة ينفرد ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم بعد تمريرة بينية ومجهود رائع من حامد الجابري

بداية اللقاء