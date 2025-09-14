انتهت الدوري المصري - الجيش (1)-(0) مودرن.. فوز أصحاب الأرض
الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 17:09
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد مودرن سبورت في الجولة 6 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 63: أبو جبل يتألق ويتصدى لتسديدة رائعة من غيث المدادحة
ق 48: بينية من رشاد المتولي لغنام داخل منطقة الجزاء وتسديدته تمر بمحاذاة القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: أبو جبل يتصدى لفرصة أجورو ومتابعة الجابري تعلو العارضة
ق 39: هدف غير محتسب لمودرن سبورت
ق 33: إسماعيل أجورو يسجل الأول للجيش من ركلة جزاء
ق 30: الحكم يحتسب ركلة جزاء على محمود رزق مدافع مودرن بسبب لمسة يد بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 14: غيث مدادحة ينفرد ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم بعد تمريرة بينية ومجهود رائع من حامد الجابري
بداية اللقاء
